تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباري على كل بطاقة 4 أفراد فأكثر، قائلًا إن هذا القرار حرصًا من الدولة المصرية ووزارة التموين على سلامة المواطن المصري في ظل تزايد إصابات فيروس كورونا.

وأضاف "الزايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكمامة هي أهم شيء للحفاظ على المواطن من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع كمامة إجباريًا على كل بطاقة 4 أفراد فأكثر، وستكون اختيارية لكل بطاقة 3 أفراد فأقل، موضحًا أن الوزارة تتعاقد على أكثر من 22 مليون كمان، وهناك نوعين من الكمامة.

ولفت عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن هناك 10 أصناف جديدة تم إضافتها للسع التموينية لترتفع عدد السلع التموينية لـ 28 سلعة.


قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط اجباريًا شهريًا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 افراد فأقل وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الاصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم إلتزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتهيب الوزارة بالسادة بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للسادة المواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.



ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

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