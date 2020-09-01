محافظ الفيوم: 55% من مخالفي البناء تقدموا بطلبات تصالح (فيديو)

قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن مصر شهدت مخالفات كثيرة بعد 2011 سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الاقبال على قانون التصالح في البداية لم يكن كبيرًا، فقامت الدولة بتخفيض أسعار قيمة التصالح، وهذا زاد اقبال المواطنين إلى حد ما.





وتابع "الأنصاري"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نسبة التصالح في المحافظة تزيد بشكل يومي ايجابي جدًا، مشيرًا إلى أن عدد المخالفات المرصودة تصل لـ 67 ألف مخالفة، وعدد من تقدمة للتصالح أكثر من 30 ألف متقدم بنسبة تقدر بـ 55%.















