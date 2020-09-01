محافظ الفيوم: 55% من مخالفي البناء تقدموا بطلبات تصالح (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:37 م
الدكتور أحمد الانصاري
الدكتور أحمد الانصاري
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، إن مصر شهدت مخالفات كثيرة بعد 2011 سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الاقبال على قانون التصالح في البداية لم يكن كبيرًا، فقامت الدولة بتخفيض أسعار قيمة التصالح، وهذا زاد اقبال المواطنين إلى حد ما. 

وتابع "الأنصاري"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نسبة التصالح في المحافظة تزيد بشكل يومي ايجابي جدًا، مشيرًا إلى أن عدد المخالفات المرصودة تصل لـ 67 ألف مخالفة، وعدد من تقدمة للتصالح أكثر من 30 ألف متقدم بنسبة تقدر بـ 55%. 




أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارات مهمة بشأن قانون التصالح والمباني المخالفة، والتي من ضمنها بدء إزالة أي مبني مخالف بداية من أكتوبر المقبل ووقف تقديم طلبات التصالح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم الفجر التصالح الاراضى الزراعيه

أخبار تهمك

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات انتقال مسعود أوزيل إلى النصر السعودي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

منذ أقل من ساعتين

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباراة أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

متحدث الوزراء: إزالة المباني المخالفة فورا بعد انتهاء مهلة التصالح

" التطوير العقاري" توضح طريقة تحديد قيمة التصالح في المخالفات (فيدييو)

التشييد والبناء: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن (فيديو)

محافظ الشرقية: 30 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

بكرى يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول قانون التصالح (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

07:31 م

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

08:30 م

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

07:42 م

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب