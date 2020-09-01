محافظ قنا يصدر قرارا بندب ياسر أحمد للعمل رئيسا لمدينة نقادة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا القرار رقم 299 لسنة 2020 بندب الأستاذ ياسر أحمد محمد حمادي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا؛ للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة لمدة عام، موجها سكرتير عام المحافظة والجهات المختصة بتنفيذ القرار.

جدير بالذكر ان هذا القرار جاء عقب صدور قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بترقية المهندسة فاطمة احمد ابراهيم التي كانت تشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للعمل سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة قنا.

آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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