التموين: صرف الكمامات إجباريًا على البطاقات المكونة من 4 أفراد (فيديو)

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قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سيتم صرف أربع كمامات إجباريًا على بطاقة التموين التي تشتمل على أربع أفراد فأكثر، واختياريًا للبطاقات من ثلاثة أفراد فأقل حرصًا من الحكومة المصرية على صحة المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وأضاف الزايد في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "لوحظ خلال الفترة الحالية عدم الوعي بخطورة هذه المرحلة، ولذلك كانت التوصية من واقع الإحساس بالمسؤولية بإلزام المواطنين على ارتداء الكمامات باعتبارها التوصية الأولى للوقاية من الفيروس".



وأشار إلى أنه تم اختيار البطاقة التموينية لقدرتها وفعاليتها في التوزيع على اعتبار أن هناك 64 مليون مستفيد من الدعم ضمانًا لسرعة تنفيذ هذا القرار حرصًا على مزيد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.