في نقاط.. أسباب اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة "سكك حديد صعيد مصر"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:20 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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اتجهت الحكومة المصرية نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لقطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلي، في منطقة بشتيل، في إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المروري الذي يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جراء ذلك

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة مصر للسكك الحديدية بمنطقة رمسيس أنشئت في عام 1856، وكان تعداد سكان مصر في ذلك الوقت يقدر بـ4 ملايين نسمة، فكان يتم تسيير 5 رحلات من القاهرة إلى الإسكندرية، ووصل إجمالي ما يتم نقله في ذلك الوقت إلى 10 آلاف راكب يوميا في الاتجاهين، وفي عام 2020 وصل تعداد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وتنقل السكة الحديد حاليا مليون راكب، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2024 إلى 110 ملايين نسمة، كما أنه من المتوقع أن يتم نقل 1.5 مليون راكب يوميا عبر السكك الحديدية، الأمر الذي استدعى وضع خطة منهجية تراعي في جوانبها الانعكاس السلبي لهذا الازدحام الكبير داخل محطة رمسيس وخارجها.

كما أشار وزير النقل إلى أن هناك أسبابا أخرى استدعت الحاجة للتفكير في وضع خطة إنشاء محطات جديدة للقطارات، لتقليل الزحام بمنطقة رمسيس عن طريق تنفيذ خطة نقل قطارات الصعيد إلى محطة جديدة، من بينها الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها خلال أوقات انتشار الأوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، وكذلك لتجنب وقوع مزيد من الضحايا في حالة وجود حوادث مثل حادث الجرار الأخير، أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة، أو في محيطها.

وفيما يلى من سطور ترصد "الفجر" أسباب اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات "سكك حديد صعيد مصر" بها، ومزايا ذلك:

- تتمتع منطقة بشتيل بمقومات ومميزات عدة، من بينها وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

- تعد بشتيل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالي، الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري"

- تتمتع بشتيل بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بها مثل مترو الأنفاق، ومونوريل 6 أكتوبر، وخطوط أتوبيسات ترددية، ووسائل النقل الجماعي لخدمة أهالي الصعيد.

- تقع بشتيل على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي: محور ترعة الزمر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

- تتوافر بها مساحة من الأرض في حدود 57 فدانا تسمح بإقامة المشروع.

- تخفف الضغط على محطات القطارات المركزية المتمثلة في رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة، وهو ما يتيح رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات إلى المستوى العالمي، مع زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

- تقلل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة.

- تضم محطة بشتيل كافيتريات، ومطاعم، ومولا تجاريا، ومكاتب إدارية، وفندقا 4 نجوم، ومشروعا سكنيا كبيرا يتكون من 28 عمارة تشمل بدروم جراج، والطابق الأرضي، والطابق الأول تجاري، والثاني والثالث إداري، و7 أدوار سكنية.

- الفندق سيقوم على خدمة الراكب الذي يود المبيت لقضاء حوائجه في مكان نظيف متطور وبأسعار بسيطة.

- تتمتع المحطة بدورات مياه نظيفة ومتطورة على أعلى مستوى وأكثر نظافة من دورات المياه القائمة حاليا في محطة رمسيس.

- وجود جراجين، الأول أسفل المحطة، والثاني أسفل المشروع السكني الضخم، وهو ما يسهل ويساعد المواطنين، ويوفر أماكن انتظار مؤمنة لسياراتهم.

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