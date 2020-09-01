الأعلى للأثار: انتظروا كشف أثرى كبير الفترة المقبلة

أعلن الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيكون هناك افتتاحات لعدد من المتاحف الأثرية الفترة المقبلة.





ونوه "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، بأنه سيتم الغعلان عن كشف أثري مع بداية الموسم، معقبا: "هيكون جميل جدا"، حيث سيعلن عن ماهية الكشف خلال الأيام المقبلة.





وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثري الجديد في منطقة قريبة من القاهرة.





وفي سياق أخر أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وذلك ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة؛ حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم، إلى أنه مع تفعيل قرار الحكومة بإعادة فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور بداية من اليوم، فإنه تم التأكيد على اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل المنشآت بتكثيف العمل والحملات الميدانية.





ووجه رؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع، فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي لاستهداف كل المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة، وتطهير الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كل الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





ونبه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات، باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.





وأكد المحافظ أنه تم التنبيه على اللجان المشكلة بمتابعة الالتزام بضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم ومنها تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة، وقياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وتوفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات.. إلخ) لجميع العاملين.



