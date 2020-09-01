أحمد موسى للمواطنين: الدولة لن تلقى بكم فى الشارع

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي كان واضحا عندما تحدث عن عدم التهاون فيما يخص الاعتداء على أملاك الدولة.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن كل جنيه سيتم دفعه في التصالح سيعود على المواطن.





وأشار إلى أن املاك الدولة خط أحمر وأنه منذ السبت الماضي لن يتم السماح ببناء أي شقة وهناك مهلة أخيرة للتصالح في ظل شكاوى من المواطنين بتعطيل الموظفين لإجراءات التصالح في مخالفات البناء مناشدا أي مواطن بإبلاغ الرقابة الإدارية بأي موظف يتعمد تعطيل تقديم الطلبات.





وتابع أنه على المواطن أن يساعد البلد ويبلغ عن أي مرتشي أو فاسد في الأحياء، مؤكدا أنه مستعد لتلقي الشكاوى من تعطيل إجراءات التصالح او طلب رشاوى.





وأكد أن الدولة لن تلقي بأي مواطن في الشارع ولكن يجب أن يتم التقنين والوصول لصيغة قانونية لكل وحدة سكنية لآن هذا الملف يجب أن ينتهي.





كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.





وأكد الرئيس السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".