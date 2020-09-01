الولايات المتحدة تمدد بعض استثناءات الرسوم الجمركية للصين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
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 قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إنه مدد آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الصينية، من بينها الساعات الذكية وأنواع معينة من الأقنعة الطبية حتى نهاية 2020، وذلك بدلا من تجديد الاستثناءات السابقة البالغ أجلها عاما.

ومن المرجح أن يُبقي التمديد لأربعة أشهر فقط الضغوط على الصين فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تجارة المرحلة 1، لكنه سيزيد الضبابية بالنسبة لمستوردي منتجات متنوعة من أجهزة البلوتوث إلى البيانو.

وقال الممثل التجاري الأمريكي في إشعار إن من المقرر تطبيق التمديد على منتجات مستثناة من رسوم ”البند 301“ الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل عام على مجموعة من السلع الاستهلاكية الصينية وسط مفاوضات تجارة يشوبها التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. وتحددت الرسوم الجمركية التي تستهدف بضائع بقيمة 125 مليار دولار عند 15 بالمئة، ثم تقرر خفضها في إطار اتفاق المرحلة 1 الموقع في يناير كانون الثاني إلى 7.5 بالمئة.

تشمل المنتجات عددا من أجهزة نقل البيانات بتقنية بلوتوث القابلة للارتداء مثل تلك التي تستوردها من الصين شركات أبل وفيتبيت وسونوز وشركات تكنولوجيا أخرى.

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