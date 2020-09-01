في أجواء احتفالية.. متحف النسيج المصري يعلن فتح أبوابه للزوار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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في أجواء احتفالية، أعلن متحف النسيج المصري في شارع المعز اليوم، جهازيته؛ لاستقبال الزائرين وذلك بعد فتح أبواب المزارات الأثرية للزيارة ابتداء من سبتمبر الحالي. 

ومن ناحيته قال أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إنه بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا يفتح المتحف أبوابه للزوار مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار أبو اليزيد إلى أن أمن المتحف مستعد لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها ووجهت بها وزارة السياحة والآثار، حيث تم وضع البانرات الإرشادية وتزويد البوابات بالكحول والجل المعقم وارتداء جميع العاملين الكمامات الواقية. 

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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه تم استئناف السياحة الثقافية وفتح كافة المواقع الأثرية بالجمهورية للزيارة ابتداء من اليوم 1 سبتمر مع اتخاذ كافة الضوابط الاحترازية.

وأشار وزيري إلى أن الضوابط كالآتي: 

التزام الأنشطة السياحية بكافة أنواعها، المرتبطة بالسياحة الثقافية، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

• توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة داخل كافة وسائل النقل السياحي.

• تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.

• الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية عن 25 فرداً أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

• التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

• قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين للسائحين والسائقين.

• قياس درجة حرارة العاملين يومياً (والزائرين قبل الزيارة بالمتاحف والأماكن المغلقة).

• الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية (غير المكشوفة) على النحو التالي:

100 زائر/ الساعة داخل المتحف (باستثناء متحف التحرير: 200 زائر). 

10 – 15 زائر لزيارة أي مقبرة أثرية أو هرم من الداخل (حسب المساحة).




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