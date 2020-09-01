شرطة السودان تواصل عملية "البرق الخاطف" ضد العصابات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
الفجر
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واصلت شرطة الخرطوم اليوم عملية "البرق الخاطف" بمحلية بحري، مستهدفة أوكار الجريمة والظواهر السالبة ومعتادي الإجرام والعصابات، وضبط المركبات غير المرخصة.

وأكد ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم، أن "حملة البرق الخاطف، تهدف لحفظ الأمن والقبض على المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين وترويعهم بالعاصمة القومية ودك حصون الإجرام وبسط الأمن والطمأنينة بمختلف المحليات"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف أن شرطة الولاية، وضعت العديد من الخطط التفصيلية للمحليات لحسم كافة الأنشطة غير القانونية والظواهر السالبة، داعيا المواطنين لضرورة الإبلاغ عن الجرائم.

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