"إلحقوني البيت بيولع".. بلاغ كاذب في الحوامدية وصاحب المنزل "كنت خايف تتأخروا"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:52 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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"إلحقوني بيتي بيولع".. هكذا استغاث صاحب منزل بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، بقوات الدفاع المدني لإنقاذه وأسرته من الموت، وحرق منزله.

اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بمنزل "إبراهيم حماد"، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.

سرعان ما دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بالجيزة، كما إنتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكشف الفحص المبدئي والمعاينة عن نشوب الحريق بمخلفات مجاورة لمنزل المبلغ بشارع بدران بمدينة الحوامدية، وليس بمنزل كما ورد البلاغ.

وبسؤال صاحب المنزل عن سبب ادعائه نشوب الحريق داخل منزله برر فعلته "كنت خايف تتأخروا والنار توصل للبيت، ويتحرق ونموت كلنا".

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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منزل حريق الدفاع المدني الحوامدية

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