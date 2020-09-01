مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصدر مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الطارئ اليوم رقم 528 بتاريخ 192020 برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، قرارًا تاريخيًا بالموافقة على البدء في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء "جامعة المنيا الأهلية" على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة، تتبع جامعة المنيا "الجامعة الأم"، وتكون امتدادًا لها ولرؤيتها لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشار د. "عبد النبي" أن الكليات والبرامج المنشأة بـ "جامعة المنيا الأهلية" ستكون ذات تخصصات جديدة، تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتتماشى مع وظائف المستقبل، وذلك في تخصصات العلوم الإدارية، والتخطيط العمراني، والعلوم الصحراوية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، والطب، والصيدلة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية على الأرض المخصصة لها بإزالة المخلفات والبدء في إنشاء سور للجامعة، ليُتوج بعدها بالبدء في التنفيذ.

وقدم مجلس جامعة المنيا رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والدفع في التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تخرج من رحم الجامعات الحكومية، مثمنين دور الدولة في التوجه في استغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تخدم أبناء الصعيد.

كما ناقش المجلس دراسة النظم القانونية، ودراسة الجدوى، والرسوم المبدئية، لطبيعة العمل وآلياته بـ"جامعة المنيا الأهلية" بحيث تكون على أحدث النظم العلمية المتطورة، وتخصيص وكيل مُؤسس للجامعة الأهلية ذو خبرة عالية بالإنشاءات، والرسوم التنفيذية، وإعداد اللوائح الداخلية للكليات الجديدة، حيث كلف المجلس الدكتور أبو هشيمة مصطفي السيد الأستاذ بكلية الهندسة، ورئيس قسم الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بمهام الوكيل المُؤسس للجامعة الأهلية الجديدة.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته الطارئة إضافة المواد الخاصة بنظام الدراسة بالتعليم الهجين، وتقييم الطلاب به، باللوائح الداخلية بشئون الطلاب بجميع كليات الجامعة وبرامجها المتميزة.
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية
مجلس جامعة المنيا: البدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية

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جامعة المنيا العام الدراسي الطلاب الجامعات الاهليه

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