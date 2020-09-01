التعليم العالى: التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة قضى على "السمسرة" (فيديو)

قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن إتاحة التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة سيساعد كثيرًا في القضاء على مسألة السمسرة لقبول الطلبة في الجامعات الخاصة.





وأضاف عبد الغفار في لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "الشكاوى الخاصة بالسمسرة يتم تحويلها إلى النيابة لأنها جريمة جنائية، ولكن التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة ساعد على وضع حل لهذه المشاكل".





وتابع "يتم التنسيق الإلكتروني بالجامعات الخاصة من خلال موقع الجامعة والذي من المقرر انتهائه بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، حيث يتم اختيار الطلاب أصحاب المجاميع الأعلى فالأدنى لتخلص من آفة السمسرة التي كانت تجعل طالب ذو مجموع منخفض يحصل على فرصة نفس طالب تقدم للجامعة بمجموع أعلى".





وأشار إلى أن نسبة الطلبة في الجامعات الخاصة لا يتجاوز الـ6%، مؤكدًا أن مصر خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 قفزت في التصنيف العالمي للجامعات بفضل اهمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الجامعي حيث وصل حجم الاستثمارات في الجامعات إلى ما يقرب من 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه على الجامعات الأهلية.





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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع العلماء المصريين وجهوا رسالة بأنهم راغبين في أن يكونوا جزء من نجاح الدولة في مجال التعليم.





وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم: أنشأنا 3 جامعات تكنولوجيا في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.





وأضاف وزير التعليم العالي: "هناك توسع في الجامعات الحكومية، مضيفا: القيادة السياسية ساعدتنا في التوسع بالجامعات الأهلية والتكنولوجية".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والمموله من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.





ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.





وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.





و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



