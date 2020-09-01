نانسي عجرم تعلق على زيارة مكارون لفيروز والجمهور "انتي فيروز العصر"
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:41 م
مي مرسي
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تحدثت الفنانة نانسي عجرم، على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز، في منزلها صباح اليوم الثلاثاء وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وشاىكت نانسي عجرم، صورة من الزيارة وعلقت عليها قائله: "ضحكة لبنان فيروز" وتفاعل الجمهور مع التغريدة قائلين: "انتي فيروز العصر" و"نانسي"و "صباح الخير يا قلبي".
يذكر أن الرئيس الفرنس ماكرون، توجه إلى منزل فيروز بالرابية بجانب العاصمة اللبنانية وءلك فور وصوله لبنان بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس.
وشاىكت نانسي عجرم، صورة من الزيارة وعلقت عليها قائله: "ضحكة لبنان فيروز" وتفاعل الجمهور مع التغريدة قائلين: "انتي فيروز العصر" و"نانسي"و "صباح الخير يا قلبي".
يذكر أن الرئيس الفرنس ماكرون، توجه إلى منزل فيروز بالرابية بجانب العاصمة اللبنانية وءلك فور وصوله لبنان بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس.
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