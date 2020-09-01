محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية (صور)

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اليوم، جولة تفقدية على المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركزي ابوقرقاص وملوي، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتظام سير العمل والتأكد من مدي تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.





جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح احمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، والعقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة ودكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص.





تابع المحافظ، انتظام العمل بالمركزين، حيث شهد اقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، وكلف المحافظ رئيس مدينة ابوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي وعمل استراحات خاصة للمواطنين، مشددًا الا يتم انتهاء العمل الا بعد استيفاء جميع أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح.





شدد المحافظ، على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا انه انتهي عصر البناء على الاراضي الزراعية، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الاراضي، مشيرا الي ان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث ان الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.





التقي المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لكافة ملاحظاتهم، واكد ان اخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ 25% لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة، مؤكدا أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



