وزير الاتصالات عن مكاتب التوثيق المميزة: نقدم خدمة على أعلى مستوى

عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، تقرير مصور عن افتتاح مكتب التوثيق المميز بمدينة نصر ضمن منظومة التحول الرقمي.





وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن افتتاح مكاتب التوثيق المميزة خطوة في طريق مصر الرقمية، مؤكدا أن هذه المكاتب تقدم خدمة للمواطن على أعلى مستوى.





وافتتح وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريان، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر في العاصمة القاهرة، والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.





ويأتي افتتاح المكتب في إطار المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق ييتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.





جاء ذلك بحضور عمر مروان وزير العدل وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وأشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.





وذكرت الوزارة أنه تتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" والذى تم إطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظي عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتي من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبي في إطار تحقيق التحول الرقمي.



