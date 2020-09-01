عبد الحفيظ يستفسر من طبيب الأهلي عن موقف المصابين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد مع طبيب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتعرف على آخر مستجدات حالة اللاعبين المصابين، الذين يقومون بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين، عقب مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة دون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

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