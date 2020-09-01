وزير السياحة يلتقى وزيرة التنمية بالتشيك لبحث استئناف الرحلات

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا ثنائيًا مصغرًا مع السيدة Klara Dostalova وزيرة التنمية الإقليمية المسئولة عن ملف السياحة بالتشيك، وذلك لمناقشة سبل استئناف الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر.





جاء ذلك استكمالا للقاءات الرسمية والمهنية التي يعقدها خلال زيارته للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض "كنوز الشمس".





وخلال الاجتماع، تحدث وزير السياحة والآثار عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.





واستعرض العناني كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي تم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر في يوليو الماضي.





وتساءل الوزير إذا كان هناك أية إجراءات إضافية يرغب الجانب التشيكي في إضافتها للضوابط لإعادة استئناف الرحلات السياحية من التشيك الي المقاصد المصرية، لافتا إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة حوالي 168 ألف سائح من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا.



