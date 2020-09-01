بيت الزكاة يتكفل بنفقات دراسة بائعة الأحذية وعلاج والدها (فيديو)





قال اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات، إن شيخ الأزهر قرر التكفل بكل نفقات الدراسة الجامعية لآية حسين بائعة الأحذية الحاصلة على 99.5 % في الثانوية العامة.





وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه تواصل مع شقيق اية للتنسيق حول دعمها بناء على توجيه شيخ الأزهر.





كما وافق اللواء محمد عمرو لطفي أمين عام بيت الزكاة والصدقات، على طلب الإعلامية عزة مصطفى على الهواء بعلاج والد آية حسين المصاب بالغدة الدرقية.





وحصلت أية حسين طالبة الثانوية العامة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية حيث إنها كانت تقضي 5 أو 6 ساعات في اليوم في المذاكرة والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.





وشهد مركز شبراخيت بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد التحاق الطالبة آية طه حسين الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم كلية الطب جامعة الإسكندرية.



