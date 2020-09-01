الأمم المتحدة: وثقنا 450 حالة قمع أثناء احتجاجات بيلاروس

أعلنت الأمم المتحدة أن خبراءها وثقوا 450 حالة قمع وسوء معاملة، ورصدوا 6 حالات اختفاء قسري في بيلاروس على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ 9 أغسطس.





وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، دعت المنظمة الأممية السلطات البيلاروسية إلى وقف استخدام العنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات وتقديم عناصر القوات الأمن المسؤولين عن هذه الأفعال للعدالة.





وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقت".





كما أشار التقرير إلى أنه بين قرابة 7 آلاف شخص احتجزوا على خلفية الاحتجاجات، ثمة صحفيون ومارة عاديون.



