من بيع الأحذية للطب.. الطالبة آية حسين تروي قصة نجاحها (فيديو)

قالت آية حسين طالبة الثانوية العامة الحاصلة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية إنها كانت تقضي 5 أو 6 ساعات في اليوم في المذاكرة وأنها التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.





وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنها توقعت التفوق والحصول على هذا المجموع الكبير وأنها استطاعت التنظيم بين عملها على فرش بيع الأحذية وبين المذاكرة بحيث تنهي دروسها وتنزل لوالدتها على فرش بيع الأحذية والعودة للمنزل ومساعدة والدتها في أعمال المنزل.





وأشارت إلى أن والدتها تعمل منذ 15 عاما في مجال بيع الأحذية ووجهت آية الشكر لشيخ الأزهر على توجيهه بالتكفل بها وعلاج والدها المصاب بورم في الغدة الدرقية.





وشهد مركز شبراخيت بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد التحاق الطالبة آية طه حسين الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم كلية الطب جامعة الإسكندرية.



