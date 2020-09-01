من بيع الأحذية للطب.. الطالبة آية حسين تروي قصة نجاحها (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:26 م
داليا الحسين
Advertisements
قالت آية حسين طالبة الثانوية العامة الحاصلة على 99.5% في ظل عملها بائعة أحذية إنها كانت تقضي 5 أو 6 ساعات في اليوم في المذاكرة وأنها التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنها توقعت التفوق والحصول على هذا المجموع الكبير وأنها استطاعت التنظيم بين عملها على فرش بيع الأحذية وبين المذاكرة بحيث تنهي دروسها وتنزل لوالدتها على فرش بيع الأحذية والعودة للمنزل ومساعدة والدتها في أعمال المنزل.

وأشارت إلى أن والدتها تعمل منذ 15 عاما في مجال بيع الأحذية ووجهت آية الشكر لشيخ الأزهر على توجيهه بالتكفل بها وعلاج والدها المصاب بورم في الغدة الدرقية.

وشهد مركز شبراخيت بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد التحاق الطالبة آية طه حسين الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وغمرت أهالى المدينة الريفية الصغيرة التى تطل على نهر النيل، حالة من الفرحة لم يكن لتفوق أحد أبنائها فقط ولكن باعتبارها نموذجا للمثابرة والتحدى للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة الازهر بوابة الفجر الفجر الطالبة آية حسين الطالبة آية

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

مران الأهلي: ظهور الشحات وفاصل مهاري بين صالح وقفشة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصادر: وزير الزراعة يطيح برئيس هيئة الثروة السمكية ويكلف آخر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأول على الثانوية العامة بالبحيرة يستقبل التهاني من الأهل والأقارب (صور)

شقيق أول الثانوية العامة بالبحيرة: "محمد" يهتم بالكيف وليس الكم (فيديو)

تعرف على رسالة الطالبة المتفوقة ورحلتها من بيع الأحذية إلى "كلية الطب"

بعد بائع الفريسكا.. "بائعة أحذية" تحصل على 99.5% بالثانوية (فيديو)

"الإبراشي": الأوقاف تتكفل بمصروفات الطالبة "آية" في كلية الطب

"من بيع الأحذية لكلية الطب".. قصة "آية" الحاصلة على 99.5% (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

07:01 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

05:27 م

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب