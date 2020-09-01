المصري البورسعيدي يفقد نجمه لمدة 45 يومًا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تقرر غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن الملاعب لمدة تقترب من شهر ونصف، بسبب الإصابة.

وكان كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي، تعرض للإصابة بتمزق في إحدي رؤوس العضلة الأمامية للقدم اليمنى، يغيب على إثرها مدة تتراوح بين 30 يوم إلى 45 يومًا.

ويعد العراقي واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري حتى الآن، وشارك مع المنتخب الوطني الأولمبي، في تحقيق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

وأعلن مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، عن رحيل طارق العشري المدير الفني، وتعيين علي ماهر مدرب إنبي السابق، على رأس القيادة الفنية بالمرحلة المقبلة.

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