مصادر: وزير الزراعة يطيح برئيس هيئة الثروة السمكية ويكلف آخر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:15 م
السيد القصير وزير الزراعة
السيد القصير وزير الزراعة
Advertisements
أصدر السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية، وكلف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس معهد بحوث الأسماك بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس، لتولي رئاسة الهيئة، وذلك حسب ما أفادت مصادر مطلعة بالوزرة.

وأوضحت المصادر أن الوزير قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة الثروة السمكية، رغم عدم انتهاء مدة تكليفه، مضيفة أن الوزير طلب من رئيس الهيئة المُقال عدم مغادرة الهيئة إلا بعد تسليم العمل لرئيس الهيئة الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الثروة السمكية معهد بحوث الأسماك تكليف الزراعة

أخبار تهمك

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر: وزير الزراعة يطيح برئيس هيئة الثروة السمكية ويكلف آخر

منذ ساعة الا ربع

مران الأهلي: ظهور الشحات وفاصل مهاري بين صالح وقفشة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: سنتعاون مع أصحاب المشروعات لحل المشاكل وتجنب الخسائر وتوفير مستلزمات التغذية

جامعة دمنهور توقع بروتوكول تعاون مع "الزراعة" بحضور نائب الوزير (صور)

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام واختصاصات نائب وزير الزراعة

الزراعة: الدولة تتبنى سياسات جديدة لتنمية الثروة السمكية خلال المرحلة المقبلة

هل ستنخفض أسعار اللحوم؟.. نائب وزير الزراعة ترد

منى محرز: تحصين 3.1 مليون رأس ماشية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

07:01 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

05:27 م

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب