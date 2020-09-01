الجوازات والهجرة تطلق مزيد من الخدمات للتيسير على المواطنين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:15 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
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بادرت وزارة الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية  على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها.

ومن أبرز تلك الخدمات "خدمة استقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين" وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (من هنا).

واستمرارًا لتنفيذ خطة وزارة الداخلية الطموحة نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية، فقد واصلت الإدارة تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، وتتمثل تلك الخدمات فى الأتى:

تقديم خدمة إختيارية لمن يرغب من الواطنين أو الأجانب فى إستخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات "التى تتطلب إجراءات قانونية أخرى" بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادى لتلك الخدمة العاجلة، وذلك على النحو التالى:

استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة.

تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.. وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والتى يتنوع دورها فى تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها.. وإتساقًا مع مسيرة العمل الوطنى فى ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات

هذا وتتواصل أعمال تطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

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