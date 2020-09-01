مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا وسوريا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المفكر مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية وراء اغتيال الشهيد هشام بركات والعميد وائل طاحون، 

وأضاف "نوح"، خلال لقاء مباشرمع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك اتهامات داخل قيادات التنظيم الإرهابي للإخوان بشأن الإبلاغ عن محمود عزت، معلقا: "الإخوان في الخارج تعمل حسب "التساهيل والأرزاق اللي بتيجي.. ومافيش حد له مركز ادبي إلا مجموعة من ايمن نور، الاخوان بيقتلوا بعض في ليبيا وهما فرقتين اخوان والجثث كثيرة هناك".

وأكمل المفكر الإسلامي أن الاخوان الذين توفوا في سوريا قتلوا على يد داعش والقاعدة، لافتا إلى أن هناك خلافات داخل الجماعة وبيسجلوا أشرطة ضد بعض ومؤمرات ضد بعض، وأصبحوا في فرقة".

تفاصيل القبض على محمود عزت

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا صباح الجمعة الماضي، قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولي إدارة التنظيم الإخواني علي المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتي ضبطه.

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