التراجع يخيم على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

خيم التراجع على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وقوة اليورو.





وتراجعت غالبية القطاعات الأوروبية في ختام الجلسة في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا بعد تقرير بأن آبل تخطط لإنتاج 75 مليون هاتف آيفون يتضمن شبكة 5G قبل إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.





وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم في التعاملات المبكرة من بيانات صينية كشفت عن ارتفاع النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بأكبر وتيرة منذ عام 2011.





في حين تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بشكل هامشي خلال الشهر الماضي ليصل 51.7 نقطة.





وفي بيانات أخرى، ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى 7.9 بالمائة خلال يوليو/تموز، كما انكمش مؤشر أسعار المستهلكين هناك لأول مرة في 4 سنوات.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 365.2 نقطة.





في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.7 بالمائة إلى 5902 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 4938.1 نقطة.





بينما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 12974.2 نقطة.





وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1943 دولار بعد أن سجل تجاوز مستوى 1.20 دولار لأول مرة في عامين خلال التعاملات.