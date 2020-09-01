النصر السعودي يقدم عرضًا مغريًا لضم أوزيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي النصر السعودي، يسعي جاهدًا للحصول على خدمات مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" الرياضية أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض للاعب الألماني الدولي يصل إلى 20 مليون دولار في العام كما أن مسؤولي النادي أبلغوه أنهم سيجعلوه "أميرا سعوديا جديدا".

وذكر التقرير أن عقد أوزيل مع أرسنال يمتد حتى صيف 2021 وينوي النصر الانتظار لحن انتهاء تعاقده قبل أن يتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ويبدو أنه من غير المرجح أن يترك أوزيل فريق أرسنال قبل نهاية عقده. ويريد النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز أن يرحل لاعبو الفريق الذين يحصلون على رواتب كبيرة ولكن اللاعب قال لمجلة "ذا أثلتيك" الإلكترونية أنه يريد البقاء حتى نهاية عقده.

ولعب أوزيل في 18 مباراة فقط من أصل 38 مباراة خاضها أرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، علما بأن كافة المباريات التي خاضها اللاعب كانت قبل فترة الغلق.

ونفى أن يكون لديه أزمة في اللياقة البدنية. وقال لـ"ذا أثلتيك" :"كنت جاهزا بما يكفي للعب جميع المباريات بعد فترة التوقف، بعيدا عن إصابة بسيطة، كان الأمر كما هو بعد شفائي منها".

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