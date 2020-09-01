نادي الفتح ينفى انتقال نجم الفريق إلى النصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
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أكد صالح المري، مدير المركز الإعلامي بنادي الفتح السعودي، أنه لا صحة لما يتردد مؤخرًا بشأن رحيل علي لاجامي لاعب الفريق إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات ااصيفية الجارية.

وقال المري في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب مستمر مع الفريق كما أن عقده يمتد حتى صيف عام 2024.

وتابع أن لاجامي مستمر مع الفريق في الوقت الحالي ما لم يحدث أي جديد في موقفه، مشيرا إلى عدم نية الفتح في التفريط في خدماته.

ويحتل الفتح المركز الثاني عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

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