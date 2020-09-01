غرفة الغوص تشارك في اليوم العالمي للتنظيف "World Cleanup Day"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن مشاركتها في اليوم العالمي للتنظيف "World Cleanup Day" ودعت الجميع  للاحتفال باليوم العالمي للتنظيف بالمشاركة مع "World Cleanup Day Egypt" الموافق السبت 19 سبتمبر 2020.

ودعت جميع  مراكز الغوص، يخوت السفاري، مراكز الأنشطة البحرية، المنظمات و جميع محبي البحر للإنضمام إلينا للاحتفال بيوم التنظيف العالمي.

للمشاركة:
الخطوة الأولي: نظِّم مع زملائك، أصدقائك أوعائلتك حملة تنظيف صغيرة (لتنظيف قاع البحر أو لتنظيف الشاطئ في مكان من إختيارك)
الخطوة الثانية: أرتدي قبعة لحمايتك من الشمس، أشرب الكثير من المياه ولاتنسي قضاء وقت ممتع!
الخطوة الثالثة: قم بإلتقاط صور ومقاطع فيديو ليومك!
الخطوة الرابعة: 
1- شارك صور حملة التنظيف الخاصة بك على صفحتك أو على صفحة المركز التابع له
2 -  إذكر صفحة الغرفة (tag CDWS)
3- استخدم الهاشتاج  التالي #worldcleanupdayeg2020  و #worldcleanupdayredsea 
4- أخبرنا أين قمت بالتنظيف؟ وتقدير لكمية النفايات التي جمعتها!
سنقوم بنشر الصور على صفحتنا للإحتفال بمجهوداتك العظيمة وإهتمامك بالحياة البحرية!

برجاء مراعاة القواعد التالية: 
1- السلامة أولاً! تذكر إحضار الكثير من الماء وحقيبة الإسعافات الأولية والقفازات وأسطوانة الأكسجين في حالة الغوص.
2- احترم نظام الغوص مع مرافق، ويجب أن يرافق المجموعات مرشد يحمل بطاقة الغرفة.
3- عند جمع النفايات، تذكر أن تتأكد بعناية من عدم وجود حياة بحرية مختبئة داخل النفايات مثل الإطارات ، الزجاجات والأنابيب !!
4- لا تجمعوا أي مخلفات بحرية مغطاة أو بداخلها حياة بحرية!
5- اجمع حتى أصغر قطع البلاستيك ، مثل أعقاب السجائر!
6- حدد نقطة تجميع القمامة لسهولة إزالة النفايات المجمعة.
7- تذكر إغلاق أكياس القمامة بشكل صحيح حتي لا تطير!
 8- تخلص بطريقة أمنة من النفايات الحادة والخطرة عن طريق فصلها عن بعضها البعض.
9- لا تخطو أو تلمس أو تكسر أي حياة بحرية أو نباتات أثناء التنظيف.
10- إذا أمكن، قم بفرز وفصل ووزن النفايات.
لمساعدتك في تنظيم حملتك، بإمكانك الإستعانة بإرشادات الغرفة لتنظيم حملة تنظيف للشواطئ أو تحت المياه:
https://www.cdws.travel/info/environment/guidelines

في حالة وجود أي أسئلة  أو استفسارات برجاء إرسال بريد إلكتروني علي [email protected] 
دعونا نحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء محافظات البحر الأحمر، بخطوات صغيرة سنتمكن من تحقيق التغيير.

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