غرفة الغوص تشارك في اليوم العالمي للتنظيف "World Cleanup Day"

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن مشاركتها في اليوم العالمي للتنظيف " World Cleanup Day " ودعت الجميع للاحتفال باليوم العالمي للتنظيف بالمشاركة مع "World Cleanup Day Egypt" الموافق السبت 19 سبتمبر 2020.





ودعت جميع مراكز الغوص، يخوت السفاري، مراكز الأنشطة البحرية، المنظمات و جميع محبي البحر للإنضمام إلينا للاحتفال بيوم التنظيف العالمي.





للمشاركة:

• الخطوة الأولي: نظِّم مع زملائك، أصدقائك أوعائلتك حملة تنظيف صغيرة (لتنظيف قاع البحر أو لتنظيف الشاطئ في مكان من إختيارك)

• الخطوة الثانية: أرتدي قبعة لحمايتك من الشمس، أشرب الكثير من المياه ولاتنسي قضاء وقت ممتع!

• الخطوة الثالثة: قم بإلتقاط صور ومقاطع فيديو ليومك!

• الخطوة الرابعة:

1- شارك صور حملة التنظيف الخاصة بك على صفحتك أو على صفحة المركز التابع له

2 - إذكر صفحة الغرفة (tag CDWS)

3- استخدم الهاشتاج التالي #worldcleanupdayeg2020 و #worldcleanupdayredsea

4- أخبرنا أين قمت بالتنظيف؟ وتقدير لكمية النفايات التي جمعتها!

سنقوم بنشر الصور على صفحتنا للإحتفال بمجهوداتك العظيمة وإهتمامك بالحياة البحرية!





برجاء مراعاة القواعد التالية:

1- السلامة أولاً! تذكر إحضار الكثير من الماء وحقيبة الإسعافات الأولية والقفازات وأسطوانة الأكسجين في حالة الغوص.

2- احترم نظام الغوص مع مرافق، ويجب أن يرافق المجموعات مرشد يحمل بطاقة الغرفة.

3- عند جمع النفايات، تذكر أن تتأكد بعناية من عدم وجود حياة بحرية مختبئة داخل النفايات مثل الإطارات ، الزجاجات والأنابيب !!

4- لا تجمعوا أي مخلفات بحرية مغطاة أو بداخلها حياة بحرية!

5- اجمع حتى أصغر قطع البلاستيك ، مثل أعقاب السجائر!

6- حدد نقطة تجميع القمامة لسهولة إزالة النفايات المجمعة.

7- تذكر إغلاق أكياس القمامة بشكل صحيح حتي لا تطير!

8- تخلص بطريقة أمنة من النفايات الحادة والخطرة عن طريق فصلها عن بعضها البعض.

9- لا تخطو أو تلمس أو تكسر أي حياة بحرية أو نباتات أثناء التنظيف.

10- إذا أمكن، قم بفرز وفصل ووزن النفايات.

لمساعدتك في تنظيم حملتك، بإمكانك الإستعانة بإرشادات الغرفة لتنظيم حملة تنظيف للشواطئ أو تحت المياه:

https://www.cdws.travel/info/environment/guidelines





في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات برجاء إرسال بريد إلكتروني علي [email protected]

دعونا نحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء محافظات البحر الأحمر، بخطوات صغيرة سنتمكن من تحقيق التغيير.