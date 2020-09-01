مساحته 1100 متر.. إزالة مصنع ورق متعدى على أملاك الدولة بالقصير

أعلنت محافظة البحر الأحمر مساء اليوم الثلاثاء، عن إزالة مصنع ورق على مساحة 1100 متر مربع، لقيام مالكه بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة القصير، وتمت عملية إزالة المصنع بمشاركة قوات تأمين من مديرية أمن البحر الأحمر.





وأكد بيان للوحدة لمحافظة البحر الأحمر، أنه تم إزالة عدد كبير من التعديات الخاصة بالعديد من الكافيهات والمقاهي بمدينة الغردقة وذلك عن طريق تنفيذ حملات يومية مكبرة وغير مسبوقة، بكافة المدن على مستوى المحافظة، لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء.





وذكر البيان إلى أن هناك تنسيق مباشر وعلى مدار الساعة، مع مديرية أمن البحر الأحمر، لدعم جميع حملات الإزالة بكل المدن، بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.



