تأجيل محاكمة متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية مالية بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق "اليوم" تأجيل محاكمة سائقين متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية مالية لجلسة 23 نوفمبر 2020.





صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.





تعود أحداث القضية رقم 7715 لسنة 2018 جنح أول العاشر من رمضان حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا باختفاء الطفل "محمود ص. ع. س" بعد خروجه لشراء احتياجات خاصة بالمنزل وورود إتصال هاتفي لأسرته من مجهولين للمطالبة بفدية مالية لإطلاق سراحه. وأفاد والد الطفل أن المتهمان تفاوضا معه وحددا مبلغ الفدية 500 ألف جنيه ثم أرشداه إلى مكان لترك المبلغ المالي وبعد ذلك هاتفه الجناه وأرشداه عن مكان ترك ابنه.





جرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ""هاني ف ع " 28 عما سائق و" "أحمد ا ع ص " 28 عاما سائق مقيمان بالعاشر من رمضان حيث قاموا بخطف المجني عليه كرها عنه بأن استوقوفه حال سيره بالطريق العام وقيدوا يديه ورجليه ودفعوه كرها عنه بسيارة يستقلوها وهددوه بالقتل لطلب فديه مالية لإطلاق سراحه واستولوا على هاتفه النقال.



