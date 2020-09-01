الإليزيه: "ماكرون" سيزور لبنان للمرة الثالثة في أكتوبر المقبل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر
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نقلت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان للمرة الثالثة في أكتوبر المقبل.

وأفادت وسائل الإعلام بأن ماكرون أكد لنظيره اللبناني خلال اجتماعهما في القصر الجمهوري ظهر اليوم، أن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان ولن تترك اللبنانيين بهذا الظرف الصعب، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعرب ماكرون عن استعداده للتدخل عند الضرورة لإزالة العقبات من دون أن يعني ذلك تدخلا بالشؤون اللبنانية، مشددا على ضرورة نجاز الإصلاحات، وقال للرئيس ميشال عون: "يمكنك الاعتماد على فرنسا، ويجب أن يتعافى لبنان لأنه مميز وهذه خصوصيته وهذا لسان حال المجتمع الدولي".

وقال ماكرون إن بلاده جاهزة للمساعدة بتحقيق خطة النهوض المطلوبة ضمن الإصلاحات، مضيفا أن المساعدة لإزالة آثار انفجار مرفأ بيروت مستمرة إلى حين إنجاز الفرق المعنية مهمتها بالتعاون مع الجيش. 

واعتبر ماكرون أن طرح عون للدولة المدنية عامل مهم، قد يحد من المناكفات التي تحصل بين أبناء الوطن الواحد، قائلا: "فرنسا تدعم كل الخيارات التي يلتقي عليها اللبنانيون".

وكان الرئيس الفرنسي قال للصحفيين في بيروت إن الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل لبنان، مؤكدا أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول كيفية مساعدة لبنان منتصف أكتوبر.

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