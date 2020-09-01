تحذير عاجل من نقيب المحامين للمتقدمين للقيد بشهادات التعليم المفتوح

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:01 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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حذر رجائي عطية، نقيب المحامين، من تقديم شهادات ثانوية عامة مزورة وغير صحيحة، حيث تبين من مراجعة طلبات القيد المقدمة من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح تورطُ البعض في ذلك.

وأضاف النقيب  في بيان اليوم الثلاثاء: "أود أن أوجه طلاب القيد إلى مغبة هذا السلوك، واكتشافه مقطوع به، مما يعرضهم ليس فقط إلى رفض الطلب مهما كانت التأشيرات عليه، وإنما لإبلاغ النيابة العامة بما يستتبعه ذلك من محاكمتهم على جناية التزوير في أوراق رسمية، والحكم عليهم بالسجن، والقضاء على مستقبلهم".

وأضاف: "أهيب كأب بالمتقدمين إلى أن يتجنبوا هذا السبيل الخاطئ الذي يعرضهم للعواقب".


أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بألا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الانتخابات.

وأكد عطية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وقرارات المجلس بخصوص انتخابات النقابات الفرعية، وذلك لمراعاة إدراج المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية بجداول الجمعيات العمومية.

كما إنه لا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الانتخابات.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات.

ويبدأ تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 25و27 أكتوبر المقبل، بينما تجرى جولة الإعادة يومي 1و3 نوفمبر المقبل.

وكان أصدر نقيب المحامين، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.

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