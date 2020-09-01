ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

يتصدر عبدالله السعيد نجم الكرة المصرية وفريق بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وبفارق كبير عن أقرب منافسيه محمد شريف لاعب إنبي بعدما وصل للهدف رقم 16 خلال 23 جولة من عمر المسابقة.





ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن كل من بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك صاحب المركز الثالث والذي لديهم 45 نقطة.





وأقيمت بالأمس مباراتين ضمن مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بين حرس الحدود ومصر المقاصة بينما الثانية انتهت بفوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف.





ترتيب هدافي الدوري المصري:-





عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 16 هدف

محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 8

وليد سليمان لاعب الأهلي 7 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 6 أهداف

مصطفى محمد لاعب الزمالك 6 أهداف

مروان حمدي لاعب وادى دجلة 6 أهداف

فادى فريد لاعب أسوان 6 أهداف

جونيور أجاي لاعب الأهلي 5 أهداف

حسين الشحات لاعب الأهلي 5 أهداف



