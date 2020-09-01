مدافع بايرن ميونيخ يعرب عن سعادته بالعودة للمنتخب الألماني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
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قال لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني نيكلاس شوله، اليوم الثلاثاء، إنه سعيد بالعودة من جديد إلى المنتخب الألماني، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقال شوله في مؤتمر صحافي عقد اليوم في شتوتغارت: "افتقدت حقاً التواجد في الملعب مع اللاعبين، في ظل ما نمتلكه من مجموعة رائعة من اللاعبين، دائماً ما أستمتع بالقدوم إلى هنا، لذلك كان الأمس يوماً رائعاً بالنسبة لي".

وكان شوله قد شارك من مقعد البدلاء ليساعد بايرن ميونخ في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن بعد تحقيق الفوز أمام فريق يضم نجوم بارزين أمثال نيمار وكيليان مبابي، يدرك شوله أنه يواجه مباراة صعبة أخرى بعد غد الخميس، عندما يلتقي المنتخب الألماني نظيره الإسباني في دوري أمم أوروبا.

وقال شوله: "المنتخب الإسباني سيشكل منافساً قوياً لنا في مباراة الخميس، أعتقد أنها ستكون مواجهة شرسة".

وجاءت نتائج فحوص كورونا لشوله وجميع زملائه بالمنتخب الألماني لدى وصول الفريق إلى معسكره التدريبي، سلبية، وهو ما يعني أن المدير الفني يواكيم لوف سيتمكن من الاختيار من صفوف مكتملة.

وقال شوله إن احتياطات السلامة في المعسكر: "جرى التخطيط لها بشكل رائع، من أولها إلى آخرها، بينما قال زميله بالمنتخب تيمو فيرنر إن الإجراءات في ألمانيا أخف منها في إنجلترا".

وأضاف فيرنر (24 عاماً) لاعب لايبزغ السابق: "جائحة كورونا لا تزال حاضرة هناك بشكل أكبر بالتأكيد"، وذلك في إشارة إلى التأثر الكبير من الوباء الذي تشهده بريطانيا.

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