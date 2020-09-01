مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الأزهر والتأمين الصحي على 90 ألف جنيه

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، بأداء مبلغ مقداره 97 ألف 770 جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة المنوفية عن الأعوام الدراسية من 2012 حتي 2018.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، لم يسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2012 إلى 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها 97 ألف 770 جنيها، ومن ثم يتعين عليه، سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة له. 

ولا ينال مما تقدم ما ذکرته المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الاعوم الدراسية المذكورة.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المنطقة الازهرية، لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.

وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي رفض مطالبة محافظة بني سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 10 مليون 426 الفا و500 جنيها، نظير انتفاع شركة قارون للبترول بمساحة 82 فدانا و12 قيراطا
،بناحية طما فيوم مركز إهناسيا.

وقالت الجمعية في فتواها، أن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائما.

وأضافت، إن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلا يترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.

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