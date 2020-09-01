عودة أكثر من 500 لاجئ سوري خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 500 لاجئ عادوا إلى سوريا من الأراضي اللبنانية، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.





وجاء في النشرة الإخبارية للمركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية بـ"فيسبوك": "خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 506 لاجئا (منهم 152 امرأة و258 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي".





ووفقا للبيان قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير 1.8 هكتار من الأراضي من الألغام في مدينة دوما وبلدتي مزرعة محمود والريحان بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 43 عبوة ناسفة.



