بهذه الكلمات.. عمر السعيد يعرب عن حبه الشديد للبنان ويشيد بأهلها

أعرب الفنان عمر السعيد، عن حبه الشديد للبنان، وذلك من خلال نشر صورة العلم اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب عمر: "من قلبي سلاما لكم جميعاً.. من قلبي حب لمدينة عظيمة وشعب جميل.. حب إلي وطنا الغالي علي كل عربي.. وطن سنقف جميعاً معه في الضراء قبل السراء".وتابع قوله: "في زياتي هذه المرة والتي امتدت لأيام طويلة رأيت شعباً عبر الشعب وظروف غير الظروف ، حقاً قد اختفت البسمة والتفائل بالمستقبل ، ولكن لم يختفي الذوق والكرم والأدب والإحتواء للغير".وأنهي حديثه قائلاً: "دمتم عظماء وسينتصر حلمكم بالمستقبل وستبتسم جميلة بلاد الشام وحسناء جميلة العرب مرة أخري، دمتي ست الدنيا، دمتي جميلة يا لبنان بحبك".