بهذه الكلمات.. عمر السعيد يعرب عن حبه الشديد للبنان ويشيد بأهلها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب الفنان عمر السعيد، عن حبه الشديد للبنان، وذلك من خلال نشر صورة العلم اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب عمر: "من قلبي سلاما لكم جميعاً.. من قلبي حب لمدينة عظيمة وشعب جميل.. حب إلي وطنا الغالي علي كل عربي.. وطن سنقف جميعاً معه في الضراء قبل السراء".


وتابع قوله: "في زياتي هذه المرة والتي امتدت لأيام طويلة رأيت شعباً عبر الشعب وظروف غير الظروف ، حقاً قد اختفت البسمة والتفائل بالمستقبل ، ولكن لم يختفي الذوق والكرم والأدب والإحتواء للغير".


وأنهي حديثه قائلاً: "دمتم عظماء وسينتصر حلمكم بالمستقبل وستبتسم جميلة بلاد الشام وحسناء جميلة العرب مرة أخري، دمتي ست الدنيا، دمتي جميلة يا لبنان بحبك".


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من قلبي سلاما لكم جميعا...من قلبي حب الى مدينة عظيمة و شعب جميل..حب الى وطنا غالى على قلب كل عربي...وطن سنقف جميعا معه فى الضراء قبل السراء...فى زيارتى هذة المرة و التى امتدت لايام طويلة رايت شعب غير الشعب و ظروف غير الظروف..حقا قد اختفت البسمة و التفائل بالمستقبل و لكن لم يختفى الكرم و الذوق و الادب و الاحتواء للغير... دمتم عظماء...و سينتصر حلمكم بالمستقبل و ستبتسم جميلة بلاد الشام و حسناء العرب مرة اخرى...دمتى ست الدنيا... دمتى جميلة يا لبنان...بحبك يا لبنان 🇱🇧♥️ لبنان راح يرجع والحق ما بيموت والشمس راح تطلع تزين سما بيروت... #beirut #lebanon🇱🇧

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