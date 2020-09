بهذه الكلمات.. عمر السعيد يعرب عن حبه الشديد للبنان ويشيد بأهلها

View this post on Instagram

من قلبي سلاما لكم جميعا...من قلبي حب الى مدينة عظيمة و شعب جميل..حب الى وطنا غالى على قلب كل عربي...وطن سنقف جميعا معه فى الضراء قبل السراء...فى زيارتى هذة المرة و التى امتدت لايام طويلة رايت شعب غير الشعب و ظروف غير الظروف..حقا قد اختفت البسمة و التفائل بالمستقبل و لكن لم يختفى الكرم و الذوق و الادب و الاحتواء للغير... دمتم عظماء...و سينتصر حلمكم بالمستقبل و ستبتسم جميلة بلاد الشام و حسناء العرب مرة اخرى...دمتى ست الدنيا... دمتى جميلة يا لبنان...بحبك يا لبنان 🇱🇧♥️ لبنان راح يرجع والحق ما بيموت والشمس راح تطلع تزين سما بيروت... #beirut #lebanon🇱🇧