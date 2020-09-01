السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
Advertisements
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019/2020، ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلًا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وعرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

كما عرض وزير التربية والتعليم، استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.

كما وجه الرئيس بتطوير منظومة امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة، ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار خطط وزارة التعليم العالي للاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وكذلك نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وجهود الوزارة في تيسير أعمال مراحل التنسيق الأخرى، وتطور الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المختلفة في جميع الشهادات، فضلًا عن متابعة إجراءات تشغيل الجامعات الأهلية الجديدة، وفتح باب التقدم لها، مثل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان، مستعرضًا في هذا الصدد آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة لتلك الجامعات مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددًا في هذا الإطار على تطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام التعليم مراحل التنسيق تنسيق المرحلة الأولي المرحله الاولى السيسي الجامعات الاهليه

أخبار تهمك

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

منذ ساعة و 8 دقيقة

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ ساعة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي مُحبط.. كذب بارتوميو يتسبب في رحيل البرغوث

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم": امتحانات نهاية العام للأول الثانوي ستكون على التابلت من الألف إلى الياء

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم

رئيس جامعة الفيوم.. وزير التعليم العالي يوجه بتقديم الدعم الكامل لكليات الصيدلة لسرعة تغيير المناهج الدراسية

عاجل.. توجيه من الرئيس بشأن نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية

توجيهات الرئيس تستحوذ على عناوين الصحف اليوم الإثنين

وزير التعليم العالي يكشف موعد تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

05:00 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب