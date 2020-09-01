نصائح مهمة من الصحة قبل عودة الدراسة.. تعرف عليها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:30 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد مرسي
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تستعد الأسر المصرية لعودة المدارس والجامعات خلال شهر أكتوبر المقبل وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وسط حالة من القلق والخوف بسبب احتمالية انتشار فيروس كورونا أو تعرض ابنائهم للإصابة به.

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي احتمالية لجائحة أخري من فيروس كورونا، مشددة علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها من قبل.

وبالرغم من خوف الأسر المصرية علي أبنائهم تزامنا مع قرب عودة النشاط الدراسي الا أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كما يلي:

1- ارتداء الكمامة الواقية قدر الإمكان.

2-محاولة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

3-محاولة تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية.

4- غسل اليدين جيدا واستخدام الماء والصابون ومواد التطهير والتعقيم.

5- الفحص اليومي للأبناء والملاحظة الدقيقة لأي إرتفاع في درجات الحرارة.

6- التغذية السليمة للطفل والحرص علي تنوع الوجبة الغذائية ومحاولة أحتوائها علي العناصر الغذائية اللازمة.

7- يجب توعية الطلاب بضرورة استخدام مناديل معقمة عند العطس أو السعال، لتجنب انتشار العدوى.

8- تطعيم الأطفال وإعطائهم المضادات اللازمة في بداية فصل الشتاء.

9- تناول السوائل الدافئة للطل بإستمرار ومتابعته متابعة لحظية.

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