مصر سددت 6.8 مليار دولار ديون في الربع الأول من 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:07 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
أعلن البنك المركزي عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية يقيمة 6.8 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.

وذكر البنك المركزي - في تقرير اليوم الثلاثاء - أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.2 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.

وأوضح المركزي أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر مرن 90 في المائة من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3 في المائة بما يعادل 10.3 مليار دولار.

وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارا بنهاية مارس الماضي مقابل ألف و40 دولارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019.

أخبار تهمك

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف الكمامات على البطاقات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يصرف قيمة عقد مؤمن زكريا

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي مُحبط.. كذب بارتوميو يتسبب في رحيل البرغوث

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

04:46 م

لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يضع مخطط جديد لضم الصفقة الكبرى

05:00 م

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب