مصر سددت 6.8 مليار دولار ديون في الربع الأول من 2020

أعلن البنك المركزي عن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية يقيمة 6.8 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.





وذكر البنك المركزي - في تقرير اليوم الثلاثاء - أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.





وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111.2 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.





وأوضح المركزي أن الدين طويل الأجل يمثل أكثر مرن 90 في المائة من محفظة ديون مصر الخارجية بما يعادل 100.9 مليار دولار بينما لا تشكل الديون قصيرة الأجل سوى 9.3 في المائة بما يعادل 10.3 مليار دولار.





وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى ألف و27 دولارا بنهاية مارس الماضي مقابل ألف و40 دولارا في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019.