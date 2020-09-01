فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمتوسط ميدان فريق الشباب بالنادي عربي بدر وذلك بعدما شارك اللاعب لأول مرة في الفريق الأول بشكل رسمي خلال مواجهة المصري البورسعيدي الماضية.





فايلر أشرك عربي بدر في مباراة الأهلي الماضية أمام المصري البورسعيدي قبل النهاية بنحو 10 دقائق بديلا لزميله أحمد الشيخ.





ووعد المدرب السويسري باقي ناشئي النادي الأحمر بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وذلك وفقا لظروف المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدًا عقب حسم الفريق الأحمر للقب الدوري خاصة وأن تركيزه منصب حاليا على المجموعة التي تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٢ نقطة بعد مرور ٢٣ جولة حيث حقق الفوز في ٢٠ مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.











