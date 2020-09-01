تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

يحاول نادي برشلونة الإسباني بشكل كبير في الفترة الماضية التعاقد مع الهولندي جورجينو فينالدوم نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأكدت شبكة "ESPN" أن نادي ليفربول لم يتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع فينالدوم لتجديد عقده مع الفريق والذ ينتهي بنهاية موسم 2021 المقبل.









وأشارت الشبكة إلى أن نادي برشلونة ينوي استغلال عدم تجديد فينالدوم حتى الآن مع نادي ليفربول ليقدم له عرض مميز لضمه في الصيف الحالي.









وكشفت الشبكة أن نادي ليفربول من المتوقع ألا يمانع في بيع فينالدوم هذا الصيف وذلك بسبب رغبة النادي في حسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ وهذا الأمر يتوقف على مصير النجم الهولندي أولا.



