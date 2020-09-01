"لافروف": نتفاوض مع بعض دول أمريكا اللاتينية بشأن اللقاح الروسي لكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تخوض محادثات مع بعض دول أمريكا اللاتينية حول إطلاق تصنيع مشترك للأدوية واللقاح الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام طلبة وأساتذة المعهد الحكومي للعلاقات الدولية، أشار لافروف إلى أن التعاون بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية يشمل عددا من المجالات، منها "التكنولوجيا العالية والتعاون العسكري التقني، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك إعداد كوادر أمنية في مراكز إقليمية تم إنشاؤها بهذا الهدف في كل من بيرو ونيكاراغوا، وأضيف إلى ذلك مؤخرا التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا".

وتابع الوزير أن روسيا قدمت لدول كثيرة في المنطقة نظم فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهي تتفاوض الآن مع عدد منها حول توريد المضادات الروسية لكورونا لهذه الدول، وكذلك "حول الإنتاج المشترك للأدوية روسية الصنع واللقاح الروسي، بالاعتماد على المنشآت الموجودة في تلك الدول".

ولفت لافروف إلى أن روسيا "تعتمد في تطوير علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية على المبادئ البراغماتية وضرورة البحث عن مصالح مشتركة"، مضيفا أن هذه المنطقة تعتبر "إحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب يتشكل الآن موضوعيا، وهي ركيزة ستجعل النظام العالمي المستقبلي المتعدد الأقطاب أرسخ بكثير". 


أخبار تهمك

نجم برشلونة يكشف عن استمراره مع الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها عمرو السولية عن الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

تزامنًا مع فتح التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تكليف الإناث بالخدمة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "التموين" تزف بشري سارة للمواطنين بشأن صرف سلع شهر سبتمبر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطرد 11 لاعب في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن 4 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ 10 دقائق

إقلاع طائرة محملة بالبلطجية إلى واشنطن.. وأول تعليق لترامب على الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

12:13 م

الأهلي يقترب من ضم كريم طارق

03:32 م

آخر تفاصيل أزمة ميسي وبرشلونة

04:18 م

عاجل.. السيسي يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

02:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أسرار لم تنشر من قبل عن يوم فاروق الأخير على عرش مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع