"لافروف": نتفاوض مع بعض دول أمريكا اللاتينية بشأن اللقاح الروسي لكورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تخوض محادثات مع بعض دول أمريكا اللاتينية حول إطلاق تصنيع مشترك للأدوية واللقاح الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد.





وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام طلبة وأساتذة المعهد الحكومي للعلاقات الدولية، أشار لافروف إلى أن التعاون بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية يشمل عددا من المجالات، منها "التكنولوجيا العالية والتعاون العسكري التقني، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك إعداد كوادر أمنية في مراكز إقليمية تم إنشاؤها بهذا الهدف في كل من بيرو ونيكاراغوا، وأضيف إلى ذلك مؤخرا التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا".





وتابع الوزير أن روسيا قدمت لدول كثيرة في المنطقة نظم فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهي تتفاوض الآن مع عدد منها حول توريد المضادات الروسية لكورونا لهذه الدول، وكذلك "حول الإنتاج المشترك للأدوية روسية الصنع واللقاح الروسي، بالاعتماد على المنشآت الموجودة في تلك الدول".





ولفت لافروف إلى أن روسيا "تعتمد في تطوير علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية على المبادئ البراغماتية وضرورة البحث عن مصالح مشتركة"، مضيفا أن هذه المنطقة تعتبر "إحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب يتشكل الآن موضوعيا، وهي ركيزة ستجعل النظام العالمي المستقبلي المتعدد الأقطاب أرسخ بكثير".





