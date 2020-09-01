محافظ كفر الشيخ: فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن فتح باب التسجيل أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تساعدهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات التي أقرها القانون رقم 10 لسنه 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الدولة لن تتوانى في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافه أوجه الدعم الكامل لهم، والخدمات المختلفة بطرق بسيطة وميسرة باعتبارهم قوة فاعله تساهم في تقدم المجتمع.





وأوضح اللواء جمال نورالدين، أنه تم فتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من خلال الرابط الإلكترونى عن طريق مكاتب التأهيل بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن الإعاقات الشديدة تتمثل في «الشلل الدماغي، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، ضمور العضلات، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس، طيف التوحد، ذوي القزامة، الجذام».





وأكد نورالدين، أن تلك البطاقات الذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له، والمتمثلة في الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتم استكمال إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل الاجتماعي، من خلال الدخول على موقع الوزارة وملأ النموذج الموجود على الموقع، والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الأسم والرقم القومي نوع الإعاقة والعنوان الحالي، والسن وقت التقديم لاستخراج الطلب، والحالة الاجتماعية، ورقم التليفون.



