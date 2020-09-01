تشكيل تشيلسي المتوقع في الموسم الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع بعض الصفقات النارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن البلوز سيدعمون بأكثر من صفقة أخرى خلال الميركاتو، وتعاقد تشيلسي حتى الآن مع الرباعي "حكيم زياش - تيمو فيرنر - بن تشيلويل - تياجو سيلفا".

وسوف يكون تشكيل تشيلسي الأساسي في الموسم المقبل كالتالي :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - تياجو سيلفا - روديجير - بن تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - حكيم زياش - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

يذكر أن الفريق اللندني قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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