الغرف التجارية: السيسي دعم مبادرة "ما يغلاش عليك" بـ125 مليون جنيه (فيديو)

قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة اتخاد الغرف التجارية، إن مبادرة "ما يغلاش عليك"، موجهة للفئات المتوسطة والفقيرة، وهي أكبر فئة في الشعب المصري الذين يحملوا بطاقة تموينية وعددهم 70 مليون شخص.





وأضاف "جعفر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يحصل على خصم ببطاقة التموين 200 جنيه للفرد بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة، إلى جانب خصم 20% ضمن المبادرة.





وتابع عضو مجلس إدارة اتخاد الغرف التجارية، أن المبادرة تتيح إمكانية شراء السلع بالتقسيط لمدة عام بدون فوائد نهائيًا، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه دعم 125 مليون جنيه لهذه المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح جميع السلع الاستهلاكية بأي محل عليه لافتات المبادرة والتي تصل لنحو 42 ألف فرع على مستوى الجمهورية بما يوازي 1000 جنيه خصم لأي بطاقة تموينية بها أكثر من 4 أفراد.





ولفت، إلى أن أزمة كورونا أثر على العالم أجمع وليس مصر فقط، ومبادرة "ما يغلاش عليك" تهدف لدعم المنتج المحلي، مشددًا على أن هذه المبادرة ساهمت في عودة المصانع للعمل بصورة كاملة لتغطيتها.











