الغرف التجارية: السيسي دعم مبادرة "ما يغلاش عليك" بـ125 مليون جنيه (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة اتخاد الغرف التجارية، إن مبادرة "ما يغلاش عليك"، موجهة للفئات المتوسطة والفقيرة، وهي أكبر فئة في الشعب المصري الذين يحملوا بطاقة تموينية وعددهم 70 مليون شخص.

وأضاف "جعفر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يحصل على خصم ببطاقة التموين 200 جنيه للفرد بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة، إلى جانب خصم 20% ضمن المبادرة.

وتابع عضو مجلس إدارة اتخاد الغرف التجارية، أن المبادرة تتيح إمكانية شراء السلع بالتقسيط لمدة عام بدون فوائد نهائيًا، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه دعم 125 مليون جنيه لهذه المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح جميع السلع الاستهلاكية بأي محل عليه لافتات المبادرة والتي تصل لنحو 42 ألف فرع على مستوى الجمهورية بما يوازي 1000 جنيه خصم لأي بطاقة تموينية بها أكثر من 4 أفراد.

ولفت، إلى أن أزمة كورونا أثر على العالم أجمع وليس مصر فقط، ومبادرة "ما يغلاش عليك" تهدف لدعم المنتج المحلي، مشددًا على أن هذه المبادرة ساهمت في عودة المصانع للعمل بصورة كاملة لتغطيتها. 



واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، موجهًا بتذليل أي عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة التي تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعمرة وغير المعمرة، بخلاف ١٠٪ إضافية لأصحاب البطاقات التموينية.

أكد الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبعض ممثلي التجار، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، وممثلي شركة «إى. فايننس»، أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ بما يُسهم في تعظيم فرص استفادتهم من مبادرة «ما يغلاش عليك»، على النحو الذى يُساعد في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أن التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية، أدى إلى تلافى عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية.

وجَّه الوزير بسرعة سداد حصة الحكومة في دعم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك» للتجار، مؤكدًا أننا نستهدف تحريك عجلة الاقتصاد المصري لصالح المواطنين، بما يُمَّكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية، ويُساعد في خلق فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تكريم أكبر ٥ شركات حققت مبيعات من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، موضحًا أن تجربة الشراء الإلكتروني عبر الموقع المحدد للمبادرة حققت نجاحًا نسبيًا حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وقال الوزير إنه سيتم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر يساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها، مع توفير «باركود» بمواصفات كل منتج لتيسير عملية المفاضلة والاختيار.

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مبادرة ما يغلاش عليك الغرف التجارية السيسي

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