من أجل العودة.. الشناوي ينصح صالح جمعة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق الأول لكرة القدم، على منح زميله في الفريق صالح جمعة عددًا من النصائح بعدما شارك للمرة الأولى هذا الموسم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

مباراة المصري البورسعيدي الماضية التي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين دون رد شهدت مشاركة صالح جمعة للمرة الأولى تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر بعدما حل بديلا لزميله في الفريق مروان محسن قبل النهاية بنحوة 10 دقائق.

وحث الشناوي صالح جمعة على ضرورة استغلال ثقة المدرب السويسري وخوض التدريبات بشكل قوي حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

كما حذر الشناوي صالح من العودة للسهر مرة أخرى خاصة وأن فرصة عودته للمباريات من جديد لم تكن سهلة وحصل عليها بعد عناء شديد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٦٢ نقطة بعد مرور ٢٣ جولة حيث حقق الفوز في ٢٠ مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.



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