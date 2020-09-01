690 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بالمنوفية

في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.





وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (1,6 مليون) مشترك منهم عدد (410 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 690 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي :

·يوجد عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين .

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3606.760) كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2128.640 ) كم.

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7200205) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (386.565 ) كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات (6255) محول بإجمالي قدرة (1803.121) م.ف.أ.

· تم إضافة (19.122) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (10) محول بقدرة ( 3. 12) م. ف .أ خلال شهر يوليو 2020،