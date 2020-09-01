جامعة بني سويف: 3 مبادرات في الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى طلاب حاسبات
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:15 م
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تبني كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ثلاثة مبادرات بنظام التعليم عن بعد والخاصة بالمؤسسات العالمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات، وتهدف إلى رفع المستوى الفني للطلاب في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة الأولي هي مبادرة (مصر للأمام) بين مؤسسة يوداستي العالمية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تعليم الطلاب تحليل البيانات الكبيرة، وبرمجة المواقع الالكترونية، والتسويق الرقمي، بينما تتيح المبادرة الثانية حضور الطلاب مجموعة من الدورات " الأونلاين" بالمجان وتحمل عنوان (مهاراتك).
واضاف رئيس الجامعة، أن المبادرة الثالثة هي مبادرة شركة ميكروسوفت العالمية، وتهدف إلى مساعدة الشباب في أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع كفاءتهم الفنية، خاصة في الدول الخمسين الأكثر تضررا بالفيروس، فتتيح المبادرة للطلاب حضور العديد من الدورات عن الذكاء الاصطناعي، ومطوري البرمجيات، والتحليل المالي، والتصميم والجرافيكس، والتسويق الالكتروني، وخدمة العملاء، ومندوب المبيعات المحترف، بالإضافة الى دورات مسئول الدعم الفني، ومدير تكنولوجيا المعلومات.
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